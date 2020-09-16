Российские порты на северо-западе смогут принять белорусский грузопоток не раньше, чем в 2025 году. Об этом рассказал шеф-редактора издания RuBaltic.Ru Александр Носович в интервью изданию Украина.ру

Александр Носович: Литовцы много лет чувствуют последствия деструктивной политики властей © РИА Новости, Александр Натрускин

Транзит, подчеркнул эксперт, это очень консервативная сфера, маршрутные грузопотоки формируются десятилетиями, и процесс переориентации российского грузопотока с портов Литвы, Латвии и Эстонии на новые порты Ленинградской области осуществлялся 20 лет.

«В случае с Беларусью, конечно, все будет гораздо быстрее, потому что там не надо строить новые порты и расширять старые. В Ленинградской области они уже давно построены и расширены. Но даже если мы проводим аналогию с Россией, то Кремль дал указание основным грузоперевозчикам перебросить весь российский грузопоток из Прибалтики в Ленинградскую область в 2016 году, и было указано завершить этот процесс к 2020 году. В этом году этот процесс во многом завершен, но не до конца, потому что дата окончательной переориентации была перенесена на 2023 год», — указал Носович.

Этот процесс занимает несколько лет, поэтому переориентация транзита на 2021 год, в любом случае, совершенно нереальный срок, заключил собеседник издания.

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