В глянцевое издание войдут фотоработы двух украинских фотографов Тани Щегловой и Романа Новена, известных как дуэт Synchrodogs.
Из всех снимков пары французский дом моды выбрал проект Slightly Altered. Это серия кадров, снятых в Карпатах и посвященных единению человека и природы и взаимным изменениям.
Фотоальбом об Украине — часть серии Fashion Eye о разных городах и странах, цель которого — показать национальные историю и характер через объективы местных фотографов.
Ранее Louis Vuitton выпустил альбомы о Сицилии, Французской Ривьере, Бали, Сен-Тропе и Японии.