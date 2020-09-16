Французский дом моды Louis Vuitton анонсировал выход фотокниги Ukraine из серии Fashion Eye, приобрести издание смогут все желающие уже 8 октября за 50 евро (4400 руб.), сообщил Vogue.ua 15 сентября

В глянцевое издание войдут фотоработы двух украинских фотографов Тани Щегловой и Романа Новена, известных как дуэт Synchrodogs.

Из всех снимков пары французский дом моды выбрал проект Slightly Altered. Это серия кадров, снятых в Карпатах и посвященных единению человека и природы и взаимным изменениям.

Фотоальбом об Украине — часть серии Fashion Eye о разных городах и странах, цель которого — показать национальные историю и характер через объективы местных фотографов.

Ранее Louis Vuitton выпустил альбомы о Сицилии, Французской Ривьере, Бали, Сен-Тропе и Японии.