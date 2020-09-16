Он обнародовал видео, на котором гражданин Латвии, свидетель отмывания денег Злочевским, сообщил, что сотрудничал с ним с 2009 года. С ноября 2014 по октябрь 2015 года в Латвию проходили платежи на одинаковые суммы — 83 тысячи долларов в месяц. По его словам, деньги Злочевского заводились в гривне на счета украинских компаний, затем на основании внешнеэкономических контрактов (фиктивных, судя по всему) конвертировались в доллар.
После чего валюта перечислялась на счета латвийской «дочки» «ПриватБанка».
«В Украине Николай [Злочевский] имел много неучтенного нала, речь о сумме 10 миллионов долларов ежемесячно», — заявил он.