Экс-министр экологии Украины Николай Злочевский, который подозревается на родине в расхищении госсредств в особо крупных размерах, выводил средства со счетов Burismа , где работал сын Джо Байдена, на счет американской компании Rosamund Seneca, через Латвию. Об этом 16 сентября на пресс-конференции в Интерфакс-Украина заявил депутат Андрей Деркач

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