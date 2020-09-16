Указанный визит пройдет на фоне массовых протестов в Белоруссии.
«В Минск с рабочим визитом прибыла российская военная делегация во главе с министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу», — сообщили в Telegram-канале Минобороны.
Как утверждается, цель визита — обсуждение вопросов двустороннего военного сотрудничества Белоруссии и России.
Ранее президент России Владимир Путин пообещал Минску помощь силовиков, если власти Белоруссии ее затребуют.
По словам российского лидера, эти силы не будут применяться, если «экстремистские элементы» под прикрытием политических лозунгов «не перейдут границ» и «не приступят к разбою: не начнут поджигать машины, дома, банки, захватывать административные здания».