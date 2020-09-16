Военная делегация Российской Федерации во главе с министром обороны страны Сергеем Шойгу прибыла в Белоруссию с рабочим визитом, сообщила пресс-служба военного ведомства республики 16 сентября

Указанный визит пройдет на фоне массовых протестов в Белоруссии.

«В Минск с рабочим визитом прибыла российская военная делегация во главе с министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу», — сообщили в Telegram-канале Минобороны.

Протесты в Белоруссии: Лукашенко обсудил ситуацию с Путиным © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Ранее президент России Владимир Путин пообещал Минску помощь силовиков, если власти Белоруссии ее затребуют.

По словам российского лидера, эти силы не будут применяться, если «экстремистские элементы» под прикрытием политических лозунгов «не перейдут границ» и «не приступят к разбою: не начнут поджигать машины, дома, банки, захватывать административные здания».