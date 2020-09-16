Теоретически для России сейчас настал удобный момент, чтобы потребовать от президента Белоруссии Александра Лукашенко подписания дорожных карт по интеграции, хотя он может и отказаться от них. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью Украина.ру

Безпалько: Если рухнет Лукашенко, это еще не значит, что рухнет Белоруссия © РИА Новости, Нина Зотина

«Договоримся мы, допустим, о введении единой валюты в рамках единого эмиссионного центра в Москве, и, скорее всего, Лукашенко опять торпедирует эту инициативу, которая была записана в союзном договоре больше 20 лет назад», — привел пример Безпалько.

К тому же, указал политолог, если сейчас с Лукашенко будут ассоциировать интеграцию Белоруссии с Россией, то значительная часть населения Белоруссии будет относиться к ней отрицательно.

По его мнению, они будут считать, что таким образом Лукашенко продал тот самый суверенитет и независимость ради своей личной власти, и что теперь Россия будет поддерживать Лукашенко, подписавшего эти документы.

Вопросы интеграции не должны увязываться с личностью Лукашенко, это самое главное, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Сейм Литвы в своей резолюции назвал Светлану Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом.

Власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.