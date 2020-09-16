Мэр Одессы Геннадий Труханов на 45-й сессии Одесского горсовета заявил о своем решении вернуть в свой город проспект Маршала Жукова и улицу 25-й Чапаевской Дивизии, пишет портал Znaj.ua 16 сентября

«Я подписал распоряжение про созыв общественных слушаний относительно вопросов о возвращении некоторым объектам топонимики в городе прежних названий», — сказал мэр депутатам горсовета.

Высказывание градоначальника вызвало в зале бурную реакцию и реплики, что в мэрию проникли активисты-радикалы.

Труханов резко отреагировал на возмущение резким ответом: «Никто не лишал голоса города-герой Одессу».

Проспект «Небесной Сотни» — один из крупных проспектов города Одессы, протяженностью 5,4 километра.

Прежде эта улица носила другие названия: до 1989 года — проспект Ленинской «Искры», а до 2016 года — проспект Маршала Жукова.

В 2016 году проспект получил название в честь погибших на Майдане участников госпереворота 2014 года в рамках проводимой в стране декоммунизации.

В 2012 году в Одессе был установлен бронзовый бюст Жукова, но в 2015-м его уничтожили украинские националисты.