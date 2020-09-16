«Я подписал распоряжение про созыв общественных слушаний относительно вопросов о возвращении некоторым объектам топонимики в городе прежних названий», — сказал мэр депутатам горсовета.
Высказывание градоначальника вызвало в зале бурную реакцию и реплики, что в мэрию проникли активисты-радикалы.
Труханов резко отреагировал на возмущение резким ответом: «Никто не лишал голоса города-герой Одессу».
Проспект «Небесной Сотни» — один из крупных проспектов города Одессы, протяженностью 5,4 километра.
Прежде эта улица носила другие названия: до 1989 года — проспект Ленинской «Искры», а до 2016 года — проспект Маршала Жукова.
В 2016 году проспект получил название в честь погибших на Майдане участников госпереворота 2014 года в рамках проводимой в стране декоммунизации.
В 2012 году в Одессе был установлен бронзовый бюст Жукова, но в 2015-м его уничтожили украинские националисты.