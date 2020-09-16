Экс-глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов решил баллотироваться в Киевсовет от партии «Голос». Об этом 16 сентября он сообщил в Facebook

Нефедов просит суд вернуть ему должность главы таможни © Facebook/Max Nefyodov

Нефедов рассказал, что решил идти на выборы, потому что, хоть и вернулся в бизнес, считает нужным «посвящать часть жизни общественной деятельности, чтобы делать Украину лучше». Свое желание идти именно с партией «Голос» Нефедов объяснил тем, что эта политсила наиболее близка ему по политическим взглядам.