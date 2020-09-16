«Пришло время выйти за пределы зоны комфорта — я иду под №1 на выборы в Киевсовет с командой «Голоса». Мы ведем в Киевсовет замечательную команду, где есть люди, которые своими руками строили компании, защищали Украину, лечили больных (и даже бросали мячи в корзину в NBA (Национальная баскетбольная ассоциация — ред.)», — написал он.
Нефедов рассказал, что решил идти на выборы, потому что, хоть и вернулся в бизнес, считает нужным «посвящать часть жизни общественной деятельности, чтобы делать Украину лучше». Свое желание идти именно с партией «Голос» Нефедов объяснил тем, что эта политсила наиболее близка ему по политическим взглядам.