Сын певицы Наташи Королевой и стриптизера Сергея Глушко (Тарзана) - Архип ушел в творчество на фоне скандала в семье. Соответствующий пост он опубликовал 15 сентября в своем Instagram

«Я есть мужик на 200%». Тарзан сделал шокирующее признание о своей измене и Ефремове © Mikhail Popov / wikimedia.org

Подписчики живо отреагировали на публикацию.

«Маму береги пожалуйста, мы ее очень любим», — написал один из поклонников творчества Наташи Королевой.

Почти 20 лет звездная пара считалась образцово-показательной. Супруги много времени проводили вместе, демонстрируя на публике страстные чувства. Артистка утверждала, что профессия мужа ее не смущает.

На днях стало известно, что Тарзан изменил возлюбленной. Об этом он публично рассказал в личном блоге в соцсети.

Стриптизер заявил, что не будет прятаться и врать, как это делал виновник смертельной аварии, актер Михаил Ефремов.

При этом танцор заметил, что попал в объятия сразу двух девиц под влиянием каких-то веществ.

После этого из дома звезд пропали драгоценности и внушительная сумма денег.