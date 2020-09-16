«Вот и наш дом не миновал COVID-19. Раньше я относилась к ситуации вокруг вируса достаточно скептически. Сначала появилось много случаев среди друзей моих друзей, чуть позже стали болеть уже друзья, теперь — и наша семья», — написала Камалия.
Примечательно, что тесты на COVID-19 дочек супружеской пары, двойняшек Мирабеллы и Арабеллы, показали отрицательный результат. Тяжелее всего болезнь перенесла мама Камалии — ей диагностировали воспаление легких.
По данным СНБО, на Украине с начала пандемии зафиксировано 162 660 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 3340 человек, 72 324 выздоровели.