Украинская певица Камалия и ее муж миллиардер Мохаммад Захур заболели коронавирусом. Об этом артистка на днях сообщила в своем Instagram

«Вот и наш дом не миновал COVID-19. Раньше я относилась к ситуации вокруг вируса достаточно скептически. Сначала появилось много случаев среди друзей моих друзей, чуть позже стали болеть уже друзья, теперь — и наша семья», — написала Камалия.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:30 15 сентября

По данным СНБО, на Украине с начала пандемии зафиксировано 162 660 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 3340 человек, 72 324 выздоровели.