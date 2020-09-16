Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин обвинил украинскую власть в сокрытии числа выявленных случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщило РИА Новости 15 сентября

«Судя по заявлениям украинского руководства, ситуация на Украине еще более гнетущая, чем ее себе представляют украинцы. Для получения очередного денежного транша от западных партнеров и маскировки реального положения Киев пытается втягивать в свои грязные политические игры жителей народных республик, не обращая внимания на тот факт, что сами же нас обстреливают на протяжении вот уже шести лет», — сказал Пушилин.

Глава ДНР также отметил, что дыры в бюджете, неспособность принимать правильные политические решения привели Украину к стагнации во всех сферах жизни.

«При таком положении дел звучат заявления украинского президента о якобы имеющейся гуманитарной катастрофе в Донбассе, вызванной пандемией COVID-19. По меньшей мере эти высказывания циничны, так как Зеленским умалчивается тот факт, что Украина фиксирует антирекорды по количеству заболевших коронавирусом ежедневно. И эти цифры в разы выше тех показателей, которые мы имеем за все время пандемии», — добавил Пушилин.

«Донбасс берут измором». Копатько описал, что деморализует жителей ДНР/ЛНР © РИА Новости, Нина Зотина

«Уверен, что украинское руководство будет и дальше манипулировать общественным сознанием, периодически прикрываясь жителями Донбасса. Этим они пытаются скрыть факт предательства национальных интересов своей страны в угоду заграничным кураторам. Так что Киеву стоит задуматься о том, что их ждут массовые беспорядки», — заключил глава ДНР.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ЛНР и ДНР ждут внутренние массовые беспорядки из-за того, что люди там живут хуже, чем на Украине.