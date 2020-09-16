Отмечается, что на дороги выделили почти 35 миллиардов гривен (около 90 миллиардов рублей), что вызвало дискуссии.
«Это не только сообщение между населенными пунктами. Это еще и рабочие места. Если человек теряет работу или временно не получает зарплату, можно давать ему рыбу. А можно дать удочку, чтобы он сам поймал эту рыбу», — заявил Трухин.
Глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан также считает, что хорошие дороги — это «лицо» государства. По его словам, есть немало других инфраструктурных проектов, которые также требуют неотложного финансирования, особенно во время пандемии. Это, в частности, строительство больниц и их оснащение современным оборудованием.