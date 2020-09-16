Замглавы бюджетного комитета Верховной Рады Украины Александр Трухин заявил, что строительство дорог - это возможность доставить больного вовремя в больницу. Об этом сообщает «РБК-Украина» 15 сентября

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«Это не только сообщение между населенными пунктами. Это еще и рабочие места. Если человек теряет работу или временно не получает зарплату, можно давать ему рыбу. А можно дать удочку, чтобы он сам поймал эту рыбу», — заявил Трухин.

Глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан также считает, что хорошие дороги — это «лицо» государства. По его словам, есть немало других инфраструктурных проектов, которые также требуют неотложного финансирования, особенно во время пандемии. Это, в частности, строительство больниц и их оснащение современным оборудованием.