Тактика НАК «Нафтогаз Украины» по окончательной ликвидации строящегося газопровода «Северный поток - 2» состоит в усилиях по продвижению санкций против проекта в Вашингтоне, на Берлин надежды нет, сказал глава компании Андрей Коболев 15 сентября

Власти Украины и США после сообщений правительства ФРГ о том, что российский блогер Алексей Навальный якобы отравлен веществом из группы «Новичок», сразу стали требовать отмены строительства «Северного потока — 2».

«Наша тактика — продвигать санкции именно в Вашингтоне. Когда санкции США будут расширены, тогда мы сможем сказать, что проект Северный поток-2 похоронен навсегда», — добавил глава Нафтогаза.

Коболев объяснил, почему Германия не откажется от «Северного потока – 2» из-за отравления Навального © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк Ангела Меркель и представители ее правительства неоднократно обещали, что газопровод будет достроен до конца.

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не оставит без реакции новые западные санкции.

Навальный 20 августа был госпитализирован в Омске после того, как ему стало плохо в самолете.

По итогам обследований врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови.

Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Президент Австрии – Зеленскому: Судьбу «Северного потока – 2» решит Европа, а не Вашингтон © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

В Кремле заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.

Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.

В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ об оказании правовой помощи по делу Навального.

СК РФ тем временем направил заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, а если наличие отравляющего вещества подтвердится, то следствие будет открыто и де-юре.