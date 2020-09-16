«Backstage Sad Song», — написала Корсун под снимками.
На фото Maruv позирует вместе с Варварой Хлебниковой, с которой снималась в клипе. По сюжету они влюблены в одного мужчину. Однако некоторые поклонники, посмотрев клип, предположили, что певица пропагандирует лесбийские отношения.
Maruv и Варвара позировали в черном и белом корсетах.
«Что ни кадр, то произведение искусства. Гениальный клип», «Клип — просто сплошной визуальный оргазм», «Лесбиянка или образ?», «Я так и не понял, так вы пропагандируете садомазолесбийство?», «Порнуха», — написали пользователи в комментариях под постом.