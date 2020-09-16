Белорусские оппозициионеры создадут санкционный список имени заключенной представительницы Координационного совета Марии Колесниковой. Об этом лидер оппозиции Светлана Тихановская рассказала в интервью LB.ua 15 сентября

«Можно говорить не только о Колесниковой, но и о [Сергее] Тихановском, о [Викторе] Бабарико, обо всех политзаключенных, которые сейчас ни за что сидят в тюрьмах. Мы работаем в этом направлении. Сначала мы думали, что власть увидит, что народ против, что народ больше не признает [Александра] Лукашенко как руководителя страны, они поймут: пора, наконец, услышать свой народ и пойти на диалог, к чему мы призывали. Но сейчас видим, что нужны более радикальные шаги», — сказала Тихановская.

Задержание Колесниковой и интервью Лукашенко. Что ждёт Белоруссию? © Пресс-служба президента Республики Беларусь | Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в фотобанк

Члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову задержали 7 сентября, по официальной версии, при попытке пересечь белорусско-украинскую границу.

Как утверждает оппозиция, Колесникову хотели депортировать из страны принудительно, чтобы избежать этого, оппозиционерка порвала свой паспорт.

Следственный комитет Белоруссии 9 сентября сообщил, что Колесникова арестована по уголовному делу о призывах к захвату власти.