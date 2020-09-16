В Португалии возобновили режим чрезвычайной ситуации на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Об этом 15 сентября сообщил местный телеканал RTP Internacional

Коронавирус помог Украине вдвое сократить «дыру» во внешней торговле © РИА Новости, Сергей Субботин | Перейти в фотобанк ввели запрет на собрания более 10 человек (за исключением членов семьи), прием более четырех человек за одним столиком в заведениях общественного питания. Время работы объектов торговли ограничили с 10:00 до 20:00 с правом продления рабочего дня до 23:00.

Также в Лиссабоне и Порту, которые и ранее находились в особенном карантинном режиме, работников вновь переводят на дистанционку, смещают рабочие смены для минимизации контактов между сотрудниками и выполняют прочие меры предосторожности, которые вводило большинство стран Европы при первой волне коронавируса этой весной.

В Португалии зафиксировали более 65 тысяч случаев заражения коронавирусом.