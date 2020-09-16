Корабль ВМФ РФ и американский эсминец чуть не столкнулись в Аравийском море – видео
Корабль ВМФ РФ и американский эсминец чуть не столкнулись в Аравийском море – видео
© РИА Новости, Александр Гальперин | Перейти в фотобанк
«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца "Франклин Рузвельт" ВМС США, зашедшего 15 сентября 2020 года в акваторию Черного моря. Непосредственное слежение за действиями эсминца осуществляет фрегат "Адмирал Эссен"», — говорится в материале.

Накануне стало известно, что американский ракетный эсминец USS Roosevelt (DDG-80) вошел в акваторию Черного моря «для проведения регулярных морских операций».

После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.

Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

 