Российские военные следят за американским эсминцем «Франклин Рузвельт», который ранее, во вторник, зашел в акваторию Черного моря. Об этом 15 сентября сообщили в Национальном центре управления обороной РФ

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