«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца "Франклин Рузвельт" ВМС США, зашедшего 15 сентября 2020 года в акваторию Черного моря. Непосредственное слежение за действиями эсминца осуществляет фрегат "Адмирал Эссен"», — говорится в материале.
Накануне стало известно, что американский ракетный эсминец USS Roosevelt (DDG-80) вошел в акваторию Черного моря «для проведения регулярных морских операций».
После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.
Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.