Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская лидирует среди оппозиционеров республики по упоминаемости в зарубежных СМИ. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, подготовленного международной компанией LexisNexis, передает 16 сентября РИА Новости

Оппозиционные политики могут подвергнуть ревизии договоренности Лукашенко с РФ – эксперт © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Согласно исследованию, за прошедшие полтора месяца иностранные СМИ использовали фамилию Тихановской в 74 358 публикациях, из которых треть (25 217) приходится на американские СМИ, а также значительная часть (12 911 публикаций) — на британскую прессу.

Причем супруг Тихановской Сергей, который не смог участвовать в президентских выборах из-за отказа в регистрации, а сейчас находится в СИЗО, расположился лишь на девятой строчке рейтинга (4081 упоминание).

На втором месте рейтинга — член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова со значительным отрывом (24 878 упоминаний, из которых 7884 — в американских СМИ, 3423 — в британских).

Замыкает тройку лидеров экс-претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико (13 713 случаев, большинство из которых — 5246 — приходится на немецкие СМИ, 2134 — на СМИ США).

Также в рейтинг вошли член президиума КС, нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало, члены президиума Координационного совета Ольга Ковалькова, Павел Латушко, Сергей Дылевский, экс-кандидаты в президенты республики Сергей Черечень, Андрей Дмитриев и Анна Канопацкая.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали Координационный совет по транзиту власти. К настоящему времени все члены президиума КС, кроме Алексиевич, арестованы или находятся за границей.