«Газпром» заплатит около $2 миллиардов Украине за транзит газа в 2020 году. Об этом заявил глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев в интервью журналистке Янине Соколовой, опубликованном 15 сентября на ее YouTube-канале

Украина и США думают над тем, как «похоронить» «Северный поток-2» — Коболев © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

Он напомнил, что эта сумма обеспечивается за счет принципа «качай или плати».

По его словам, при успешной реализации проекта «Северный поток- 2» с окончанием контракта между РФ и Украиной «с высокой долей вероятности транзита газа по территории Украины не будет».

Россия и Украина в конце декабря подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому «Газпром» гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января после истечения предыдущего контракта.