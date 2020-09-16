«Я думаю, в этом году цифра будет близкой к 2 миллиардам долларов», — сказал Коболев.
Он напомнил, что эта сумма обеспечивается за счет принципа «качай или плати».
По его словам, при успешной реализации проекта «Северный поток- 2» с окончанием контракта между РФ и Украиной «с высокой долей вероятности транзита газа по территории Украины не будет».
Россия и Украина в конце декабря подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому «Газпром» гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января после истечения предыдущего контракта.