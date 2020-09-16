Президент Украины Владимир Зеленский поручил создать центр по производству отечественных вакцин. Об этом 15 сентября сообщили на сайте Офиса главы государства

Китайская вакцина от COVID-19 будет готова к использованию в ноябре © РИА Новости, Николай Хижняк | Перейти в фотобанк

«В перспективе это позволит преодолеть зависимость государства от импорта вакцин и иммунобиологических препаратов, а также противодействовать негативному влиянию биологических факторов и биоугрозам для государства», — отметили в пресс-службе офиса главы государства.

На прошлой неделе Украина решила отказаться от разработанной в России вакцины от коронавируса в пользу производителей из Евросоюза и США.

До этого украинский лидер говорил о невозможности создать в стране вакцину от коронавируса. По его словам, в стране есть гениальные медики и ученые, но оборудования и медицинской науки нет.