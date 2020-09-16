Украинский лидер счел необходимым создать центр для координации сотрудничества между научно-исследовательскими учреждениями и производственными мощностями страны, что позволит обеспечить условия для производства вакцин.
«В перспективе это позволит преодолеть зависимость государства от импорта вакцин и иммунобиологических препаратов, а также противодействовать негативному влиянию биологических факторов и биоугрозам для государства», — отметили в пресс-службе офиса главы государства.
На прошлой неделе Украина решила отказаться от разработанной в России вакцины от коронавируса в пользу производителей из Евросоюза и США.
До этого украинский лидер говорил о невозможности создать в стране вакцину от коронавируса. По его словам, в стране есть гениальные медики и ученые, но оборудования и медицинской науки нет.