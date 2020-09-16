Белоруссия - достаточно независимое государство, чтобы Россия не имела возможности участвовать в трансфере власти в республике. Об этом ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский сказал в интервью изданию Украина.ру

Александр Лукашок: Единственный выход Лукашенко - назначить нового премьер-министра для трансфера власти © Facebook, Александр Лукашок

Он отметил, что Россия может быть участником схем по трансферу власти через интеграционные соглашения, но не может быть организатором — все основные рычаги влияния находятся у Минска.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

Сейм Литвы в своей резолюции по ситуации в Белоруссии назвал Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Кроме того, министры ЕС рассматривают возможность введения санкций в отношении высокопоставленных белорусских чиновников.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.