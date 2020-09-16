Идея Валерия Цепкало о том, чтобы ослабить белорусскую экономику - это агония оппозиции, неспособной что-либо противопоставить президенту Александру Лукашенко. Об этом рассказал белорусский политолог Петр Петровский в комментарии изданию «Взгляд»

Болкунец объяснил, почему Цепкало призывает разрушить белорусскую экономику © РИА Новости, Антон Денисов | Перейти в фотобанк

Эксперт отметил, что несколько недель назад с подобными предложениями выступал ряд оппозиционных Telegram-каналов, но даже самые активные протестующие не особо горят желанием расшатывать собственную экономику.

Также, продолжает он, призывы скупать валюту действительно привели к тому, что белорусский рубль немного просел, однако сейчас он откатывается назад.

«И те, кто покупал доллары и евро по пиковым расценкам, создавая ажиотаж на рынке, оказались в проигрыше, потому что сейчас валюта дешевеет», — подчеркнул Петровский.

Политолог в связи с этим назвал Цепкало «сбитым летчиком», который пытается напомнить о себе подобными экстравагантными заявлениями.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Сейм Литвы в своей резолюции по ситуации в Белоруссии назвал Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом.

Представители оппозиции, не согласные с итогами выборов, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на Конституции республики.