Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о том, что «засиделся» в кресле главы государства, вовсе не имел в виду, что планирует в ближайшем будущем оставить свой пост. Об этом ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский сказал в интервью изданию Украина.ру

Александр Лукашок: Единственный выход Лукашенко - назначить нового премьер-министра для трансфера власти © Facebook, Александр Лукашок

«У меня не сложилось впечатления, что нынешний президент, сказав, что засиделся, намекает на то, что ему нужно оставить этот пост и передать его кому-либо другому. По-моему, он не собирается организовывать трансфер власти ни сейчас, ни в обозримом будущем. Но, судя по всему, он хочет организовать процесс общественного диалога, в который была бы вовлечена и оппозиция, с тем чтобы несколько перераспределить функции власти в пользу парламента», — сказал Неменский.

При этом он усомнился в том, что оппозиция воспримет это предложение как перспективное и интересное для ее участия. Тем не менее, по его мнению, это может наполнить внутреннюю политическую жизнь непротестным содержанием.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

Сейм Литвы в своей резолюции по ситуации в Белоруссии назвал Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Кроме того, министры ЕС рассматривают возможность введения санкций в отношении высокопоставленных белорусских чиновников.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.