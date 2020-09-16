В Белоруссии находится много политиков, которые негативно относятся к президенту республики Александру Лукашенко и могут из популизма или идейных соображений подвергнуть ревизии его договоренности с Россией. Об этом член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько сказал в интервью изданию Украина.ру

«Вы решили вести диалог с диктатором»: Тихановская предупредила Путина © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Отдельным вопросом повестки дня были перспективы продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства. При этом экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предупредила президента РФ о том, все его договоренности с «диктатором» не будут иметь силы.

«Тихановская пока не представляет собой какую-то масштабную политическую силу, но не исключено, что через 5-6 лет она займет свое место в политике. Но тут вопрос не только в Тихановской. Такое мнение могут разделять десятки других политиков… В этом случае либо из популизма, либо из идейных соображений они могут подвергнуть ревизии все эти договоренности», — отметил Безпалько.

Так, по его словам, они могут отказаться возвращать долги, как это в свое время сделала Украина, тем более что сам Лукашенко только рефинансирует эти долги.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

Сейм Литвы в своей резолюции по ситуации в Белоруссии назвал Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Кроме того, министры ЕС рассматривают возможность введения санкций в отношении высокопоставленных белорусских чиновников.

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