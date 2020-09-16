Президент Белоруссии Александр Лукашенко больше заинтересован в том, чтобы выиграть время на подготовку к отступлению, чем в проведении референдума по вопросу интеграции с Россией в рамках Союзного государства. Об этом член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько сказал в интервью изданию Украина.ру

Политолог Асафов: Интеграция России и Белоруссии неизбежна из-за логики исторического процесса © РИА Новости, Владимир Трефилов Владимира Путина с Лукашенко. Отдельным вопросом повестки дня были «перспективы продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства».

Безпально напомнил, что еще 8 сентября Лукашенко говорил о невозможности интеграции в рамках Союзного государства, так как этот договор якобы устарел. По мнению эксперта, в вопросе интеграции с РФ нужно не спрашивать мнение Лукашенко, а провести в Белоруссии референдум, который показал бы реальное отношение к этому жителей республики.

«Но Лукашенко реально проводить такой референдум не будет, потому что реальная интеграция поставит под угрозу его ничем не ограниченную власть в республике. Он предпочтет сидеть на штыках до конца каденции с тем, чтобы выиграть время и подготовить возможности либо для отступления, либо для передачи власти своему младшему сыну», — сказал Безпалько.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

Сейм Литвы в своей резолюции по ситуации в Белоруссии назвал Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Кроме того, министры ЕС рассматривают возможность введения санкций в отношении высокопоставленных белорусских чиновников.

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