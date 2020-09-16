Президент Белоруссии Александр Лукашенко даже в своем нынешнем неустойчивом положении демонстрирует готовность идти на конфронтацию с Москвой, которой заявляет о невозможности интеграции с РФ в рамках Союзного государства. Об этом член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько сказал в интервью изданию Украина.ру

Политолог Асафов: Интеграция России и Белоруссии неизбежна из-за логики исторического процесса © РИА Новости, Владимир Трефилов Владимира Путина с Лукашенко. Отдельным вопросом повестки дня были «перспективы продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства».

По мнению Безпалько, на прошедшей встрече стороны решили выяснить принципиальную возможность интеграции, так как еще 8 сентября Лукашенко заявлял, что интеграция на условиях Союзного договора невозможна. Иными словами, это была заявка на то, что интеграции не будет, а в качестве инструмента шантажа Лукашенко использовал заявления о якобы достигнутых договоренностях с Польшей о реверсе нефти, отметил эксперт.

«Лукашенко демонстрирует готовность пойти на конфронтацию даже в условиях своего не очень устойчивого положения. Это своеобразная благодарность за то, что Россия помогла ему устоять, что на данный момент она признала его легитимным, и за помощь, которую оказывают российские медиа», — сказал он.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

Сейм Литвы в своей резолюции по ситуации в Белоруссии назвал Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Кроме того, министры ЕС рассматривают возможность введения санкций в отношении высокопоставленных белорусских чиновников.

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