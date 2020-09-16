Заявления экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской относительно несостоятельности договоренностей между президентами РФ и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко не влияют на ситуацию. Об этом политолог Александр Асафов сказал в интервью изданию Украина.ру

«Вы решили вести диалог с диктатором»: Тихановская предупредила Путина © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По словам Асафова, оппозиция и «уличное» ядро могут взять в повестку антиинтеграционные слоганы в противовес любым шагам в рамках Союзного государства. Однако, по его мнению, это вряд ли на что-то повлияет.

«Безусловно, все договоренности Лукашенко и Путина не будут иметь силы в Литве, где находится Тихановская. Но что касается Белоруссии, не думаю, что слова Тихановской могут серьезно повлиять на сложившуюся ситуацию… Если оппозиционерам удастся удержать улицу <…>, то добавление новой повестки еще больше усложнит задачу мобилизации. Поскольку очевидно оттолкнет симпатизирующих России, но негативно относящихся к Лукашенко», — сказал политолог.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

Сейм Литвы в своей резолюции по ситуации в Белоруссии назвал Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Кроме того, министры ЕС рассматривают возможность введения санкций в отношении высокопоставленных белорусских чиновников.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.