У президента Белоруссии Александра Лукашенко нет времени на дальнейшее оттягивание интеграции с РФ в рамках Союзного государства, поэтому он может встроить эти отношения в готовящиеся изменения Конституции республики. Об этом политолог Александр Асафов сказал в интервью изданию Украина.ру

Киселев предложил не ждать с выборами в парламент Союзного государства © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк Владимира Путина с Лукашенко. Как сообщалось, отдельным вопросом повестки дня были «перспективы продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства».

По мнению Асафова, говорить о глубине и скорости интеграции стоит с оглядкой на уже принятые решения. Он сомневается, что у Лукашенко есть диапазон для торга и для того, чтобы взять отсрочку до 2022 года.

«Возможно, что он попытается встроить интеграцию с Россией в формате Союзного государства или в каком-либо ином формате в те самые конституционные изменения своей реформы с ослаблением президентской власти, усилением парламента и досрочными выборами президента. Результатом мы можем увидеть некий новый план по интеграции в рамках Союзного государства, который содержит короткие циклы до досрочных выборов и конституционной реформы», — сказал политолог.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

Сейм Литвы в своей резолюции по ситуации в Белоруссии назвал Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Кроме того, министры ЕС рассматривают возможность введения санкций в отношении высокопоставленных белорусских чиновников.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.