Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Кабинету министров связаться с правительством Украины, чтобы обеспечить пропуск паломников-хасидов через белорусско-украинскую границу. Об этом 15 сентября сообщила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт, передает БЕЛТА

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