«При этом Беларусь готова организовать транспорт, к примеру, автобусы, для доставки этих паломников к пункту назначения — украинским святыням — и обратно. А затем и в аэропорт для отправления на родину. Все эти функции наша страна готова взять на себя», — рассказал Наталья Эйсмонт.
Как сообщалось ранее, глава МИД Израиля Арье Дери направил президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо, в котором попросил его пропустить паломников «на чрезвычайных гуманитарных основаниях».
Хасидов, которые направляются в Умань к могиле основателя своей религии ребе Нахмана, не пропускают через границу из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией.