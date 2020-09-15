Шахтеры из Днепропетровской области и объявили о начале бессрочной акции в правительственном квартале Киева. Об этом в своем Telegram-канале 15 сентября заявил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец

Дело – труба. В Украине вспыхнула еще одна забастовка © suspilne.media

«Подали заявку на проведение бессрочной акции протеста в правительственном квартале. Митинги в поддержку горняков КЖРК состоятся у стен офиса президента, кабинета министров и Верховной рады. Делегация шахтеров из Кривого Рога, которая приехала сегодня пикетировать парламент, остается в столице», — сообщил Волынец.

Третьего сентября 12 горняков первой, ночной смены шахты "Октябрьская" по добыче железной руды остались под землей на глубине 1,2 км на расстоянии около 2 км от шахтного ствола. К протестующим присоединились работники второй, утренней смены. Администрация не успела их перехватить — они спустились в шахту.

Бастующих поддержали шахтеры других предприятий, и по состоянию на 8 сентября под землей находились почти 400 шахтеров шахт «Гвардейская», «Терновская», «Родина» и «Октябрьская».