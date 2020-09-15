По его словам, все попытки повернуть на Запад — это иллюзии, у которых есть серьезные экономические последствия.
«Какие это последствия в экономическом и демографическом ключе, можно посмотреть на страны Балтии и Украины. Это касается и международной оценки уровня коррупции в этих странах, и количества уехавших на заработки граждан. Любой президент Белоруссии, который обладает определенной степенью разумности и реализма, это прекрасно будет понимать», — рассказал политолог.
Александр Асафов добавил, что интеграция двух стран неизбежна из-за логики исторического процесса.
На встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи 14 сентября российский президент Владимир Путин заявил, что Россия остается приверженной всем договоренностям с Минском.