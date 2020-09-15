Любой президент Белоруссии с любой фамилией будет вынужден договариваться с Россией в силу исторической и территориальной близости. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Александр Асафов

Прорыв или дежавю? Путин и Лукашенко снова встретились в Сочи, и снова «без комментариев» © RIA Kremlin Pool | RIA Kremlin Pool | Перейти в фотобанк

«Какие это последствия в экономическом и демографическом ключе, можно посмотреть на страны Балтии и Украины. Это касается и международной оценки уровня коррупции в этих странах, и количества уехавших на заработки граждан. Любой президент Белоруссии, который обладает определенной степенью разумности и реализма, это прекрасно будет понимать», — рассказал политолог.

Александр Асафов добавил, что интеграция двух стран неизбежна из-за логики исторического процесса.

На встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи 14 сентября российский президент Владимир Путин заявил, что Россия остается приверженной всем договоренностям с Минском.