Для того чтобы стать посредником в разрешении политического кризиса в Белоруссии, необходимо вести диалог между всеми сторонами конфликта. Москва этого не делает. Об этом рассказал белорусский политолог Кирилл Озимко в интервью изданию Украина.ру

Историк Кирилл Озимко: Россия делает ставку на сохранение Лукашенко – вопрос трансфера власти не стоит © politring.com Владимира Путина с Александром Лукашенко, в ходе которых было принято решение о том, что Москва предоставит Минску новый государственный кредит в размере $1,5 миллиарда.

Россия, отметил эксперт, по традиции, до последнего работает только с официальными руководствами государств, а не с разными политическими игроками, как это делает Запад.

Во-вторых, по его мнению, Россия не будет вмешиваться во внутренние дела белорусской политики, поскольку белорусская сторона не просила об этом.

«И есть большой риск, что в ином случае это будет выглядеть как «вмешательство в дела сопредельного государства», что еще больше усложнит обстановку в регионе. Но и потерять Белоруссию в России не хотят, потому что есть риск, что следующий президент будет вести еще более многовекторную политику и даже сблизится с Западом», — считает Озимко.

Поэтому Россия пока делает ставку на сохранение режима Лукашенко, и вряд ли сейчас стоит вопрос трансфера власти, тем более с каким-то участием Москвы, добавил политолог.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Сейм Литвы в своей резолюции по ситуации в Белоруссии назвал Светлану Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом.

Власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.