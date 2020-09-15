После отъезда в Литву Светланы Тихановской и ареста Марии Колесниковой вообще непонятно, что дальше намерена делать белорусская оппозиция. Об этом рассказал сопредседатель белорусско-российской Гражданской инициативы «Союз» Станислав Бышок в интервью изданию Украина.ру

Бышок: Вся Белоруссия говорит на московском русском языке Мария Колесникова была задержана в ночь с 7 на 8 сентября по подозрению в призывах к захвату власти. С санкции прокурора она была заключена под стражу. Также задержаны член президиума Координационного совета Максим Знак и юрист штаба совета Илья Салей.

Эксперт отметил, что Координационный совет оппозиции изначально был органом с непонятными функциями, просто назвав себя структурой, которая должна способствовать постепенной трансформации власти и передачи ее от Лукашенко к Тихановской.

«Если бы это был орган, который назвал себя «переходным правительством» или «правительством в изгнании», то тогда было бы понятно, что это такое. Но это не правительство, никак», — указал Бышок.

К тому же, обратил внимание политолог, если изначально в этой структуре было несколько десятков человек, то потом туда записались несколько тысяч человек, из-за чего опять-таки непонятно, как он будет функционировать.

Одним словом, добавил специалист, в белорусской политике сейчас выстроился некий баланс, когда президент Лукашенко сохраняет достаточно большой антирейтинг, но оппозиция никак не может этим воспользоваться.

Полный интервью можно посмотреть здесь.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Сейм Литвы в своей резолюции по ситуации в Белоруссии назвал Светлану Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом.

Власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.