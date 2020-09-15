Напомним, хасиды, отправившиеся в Умань на еврейский Новый год, застряли между пунктами пропуска «Новая Гута» и «Новые Яриловичи». Количество паломников составляет более 700 человек, в том числе старики и дети.
«Я обращаюсь к вам с просьбой разрешить на чрезвычайных гуманитарных основаниях въезд для тех, кто находится на белорусской границе, только на период еврейского Нового года, с учетом ограничений и с полным соблюдением всех санитарных норм периода COVID-19, какие ваша страна считает нужными», — говорится в письме.
Кроме белорусско-украинской границы в Черниговской области, хасиды начинают прибывать на пункт пропуска «Дольск» в Волынской области. Госпогранслужба Украины ожидает, что границу попытаются пересечь еще около трех тысяч человек.
Ежегодно тысячи паломников посещают могилу основателя брацлавского хасидизма. Хасиды верят, что если встретить Рош ха-шана на могиле Нахмана, то весь следующий год будет счастливым. В 2020 году этот праздник отмечается с 18 по 20 сентября.
Однако мэр Умани Александр Цебрий ранее заявил, что из-за пандемии коронавируса традиционное паломничество хасидов в этом году невозможно.