Израиль просит Украину впустить хасидов, которые скопились на границе с Белоруссией в ожидании пропуска на украинскую территорию к могиле основателя хасидизма ребе Нахмана в Умани. Об этом говорится в письме главы МИД Израиля Арье Дери к президенту Украины Владимиру Зеленскому, передает РБК-Украина

«Хасиды не обслуживаются». Юдофобия эпохи коронавируса © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

«Я обращаюсь к вам с просьбой разрешить на чрезвычайных гуманитарных основаниях въезд для тех, кто находится на белорусской границе, только на период еврейского Нового года, с учетом ограничений и с полным соблюдением всех санитарных норм периода COVID-19, какие ваша страна считает нужными», — говорится в письме.

Кроме белорусско-украинской границы в Черниговской области, хасиды начинают прибывать на пункт пропуска «Дольск» в Волынской области. Госпогранслужба Украины ожидает, что границу попытаются пересечь еще около трех тысяч человек.

Ежегодно тысячи паломников посещают могилу основателя брацлавского хасидизма. Хасиды верят, что если встретить Рош ха-шана на могиле Нахмана, то весь следующий год будет счастливым. В 2020 году этот праздник отмечается с 18 по 20 сентября.

Однако мэр Умани Александр Цебрий ранее заявил, что из-за пандемии коронавируса традиционное паломничество хасидов в этом году невозможно.