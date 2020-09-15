В начале августа на основании выводов Донецкой и Луганской ОГА-ВГА Центризбирком заявил о невозможности проведения 25 октября выборов в 18 территориальных громадах Донбасса.
В запрещенный список попали 10 громад Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 — Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.
«Первые выборы можно проводить два раза в год: в октябре и марте. Мы планируем в будущем обратиться в соответствующие военно-гражданские администрации по поводу безопасности на этих территориях. Как только будут необходимые условия — выборы будут назначены», — заверил Диденко.
Напомним, согласно принятому 15 июля постановлению Верховной Рады, выборы на неподконтрольных Киеву районах Донбасса смогут состояться после вывода всех вооруженных формирований и передачи контроля над украино-российской границей представителям Украины.
По словам полпреда РФ в контактной группе по Донбассу Бориса Грызлова, это постановление прямо противоречит Минским соглашениям.