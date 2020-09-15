Местные выборы в некоторых районах Донбасса могут перенести с октября на март следующего года. Об этом заявил председатель Центризбиркома Олег Диденко, передает 15 сентября УНИАН

Киев и Донецк: тяжелейшие шаги к новому обмену пленными © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В запрещенный список попали 10 громад Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 — Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

«Первые выборы можно проводить два раза в год: в октябре и марте. Мы планируем в будущем обратиться в соответствующие военно-гражданские администрации по поводу безопасности на этих территориях. Как только будут необходимые условия — выборы будут назначены», — заверил Диденко.

Напомним, согласно принятому 15 июля постановлению Верховной Рады, выборы на неподконтрольных Киеву районах Донбасса смогут состояться после вывода всех вооруженных формирований и передачи контроля над украино-российской границей представителям Украины.

По словам полпреда РФ в контактной группе по Донбассу Бориса Грызлова, это постановление прямо противоречит Минским соглашениям.