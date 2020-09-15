Ранее в Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что Балтийский флот отслеживает действия американского эсминца «Росс», который накануне зашел в акваторию Балтийского моря.
Эксперт подчеркнул, что пришедший на Балтику эсминец несет более 90 ракет и представляет для Балтфлота особый объект, за которым нужно очень плотно присматривать.
«Мы изучаем их систему радиоэлектронного управления, тренируемся в том, чтобы расшифровать переговоры между кораблями и штабами, записываем паспорта шумности этих кораблей, что тоже очень важно для гидроакустиков», — указал Баранец.
Специалист не стал говорить, что появление таких кораблей является провокацией со стороны Вашингтона, однако Запад таким образом сигнализирует, что НАТО и США присматривают за этим флангом.