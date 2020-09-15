Заходы кораблей небалтийских стран в Балтийское море имеют для России и положительные моменты. Балтийскому флоту, приходится тренироваться не на условном противнике, а на реальном. Об этом рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец 15 сентября в эфире радио Sputnik

Военный эксперт описал, чем ответит Россия на провокации американской авиации в Крыму © Министерство обороны РФ | Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

Эксперт подчеркнул, что пришедший на Балтику эсминец несет более 90 ракет и представляет для Балтфлота особый объект, за которым нужно очень плотно присматривать.

«Мы изучаем их систему радиоэлектронного управления, тренируемся в том, чтобы расшифровать переговоры между кораблями и штабами, записываем паспорта шумности этих кораблей, что тоже очень важно для гидроакустиков», — указал Баранец.

Специалист не стал говорить, что появление таких кораблей является провокацией со стороны Вашингтона, однако Запад таким образом сигнализирует, что НАТО и США присматривают за этим флангом.