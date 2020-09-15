Власти Австрии и президент Украины Владимир Зеленский под разными углами смотрят на проблему строительства магистрального газопровода «Северный поток-2». Об этом 15 сентября на совместном брифинге с украинским лидером заявил канцлер Австрии Себастьян Курц

«Потому что мы считаем, что диверсификация в экономике — это всегда позитивный фактор. Мы с господином президентом в нашем личном разговоре этот вопрос немного выяснили. Я считаю, что между друзьями важно открыто говорить на любые темы, даже если вы придерживаетесь противоположных или совсем разных взглядов», — сказал Курц.

По словам же Зеленского, строительство газопровода несет в себе серьезные риски.

«И это не только энергетическая безопасность Украины, я поделился детально с Себастьяном, это будет вопрос энергетической безопасности всей Европы», — утверждает он.

Энергетическое лицемерие: США воюют против «Северного потока-2», а сами наращивают импорт российской нефти © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк Хайко Маас и депутат Бундестага от Свободной демократической партии Рената Альт заявили, что из-за скандала вокруг якобы отравления российского оппозиционера Алексея Навального строительство «Северного потока-2» нужно остановить.

Президент Австрии Александр ван дер Беллен на пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским 15 сентября в Вене заявил, что не видит взаимосвязи между «Северным потоком-2» и «отравлением» Навального.