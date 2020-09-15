«Потому что мы считаем, что диверсификация в экономике — это всегда позитивный фактор. Мы с господином президентом в нашем личном разговоре этот вопрос немного выяснили. Я считаю, что между друзьями важно открыто говорить на любые темы, даже если вы придерживаетесь противоположных или совсем разных взглядов», — сказал Курц.
По словам же Зеленского, строительство газопровода несет в себе серьезные риски.
«И это не только энергетическая безопасность Украины, я поделился детально с Себастьяном, это будет вопрос энергетической безопасности всей Европы», — утверждает он.
На днях министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас и депутат Бундестага от Свободной демократической партии Рената Альт заявили, что из-за скандала вокруг якобы отравления российского оппозиционера Алексея Навального строительство «Северного потока-2» нужно остановить.
Президент Австрии Александр ван дер Беллен на пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским 15 сентября в Вене заявил, что не видит взаимосвязи между «Северным потоком-2» и «отравлением» Навального.