«Вопрос о переносе [переговоров] сейчас очень рано обсуждать, потому что мы ждем стабилизации сложной ситуации, которая происходит в Минске», — сказал Зеленский.
С предложением перенести деятельность ТКГ из Белоруссии в другую страну выступил депутат от правящей фракции «Слуга народа» Богдан Яременко.
Он мотивировал свою позицию тем, что переговоры не могут больше проводиться в Минске после того, как «власти применили силу к протестующим».
Идею поддержали и другие депутаты, заявление Яременко почти сразу подписали 11 парламентариев.
Помимо этого представители партий рекомендовали президенту приостановить все формы политического диалога с Минском на высшем уровне.