Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером Австрии Себастьяном Курцем заявил, что вопрос о переносе переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ) из Минска преждевременный, нужно дождаться урегулирования политической ситуации в Белоруссии, сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины 15 сентября

«Вопрос о переносе [переговоров] сейчас очень рано обсуждать, потому что мы ждем стабилизации сложной ситуации, которая происходит в Минске», — сказал Зеленский.

«Комфортное место для России». Яременко рассказал, куда нужно перенести переговоры по Донбассу © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк Богдан Яременко.

Он мотивировал свою позицию тем, что переговоры не могут больше проводиться в Минске после того, как «власти применили силу к протестующим».

Идею поддержали и другие депутаты, заявление Яременко почти сразу подписали 11 парламентариев.

Помимо этого представители партий рекомендовали президенту приостановить все формы политического диалога с Минском на высшем уровне.