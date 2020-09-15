«Вопрос о переносе [переговоров] сейчас очень рано обсуждать, потому что мы ждем стабилизации сложной ситуации, которая происходит в Минске», — сказал Зеленский.

«Комфортное место для России». Яременко рассказал, куда нужно перенести переговоры по Донбассу
«Комфортное место для России». Яременко рассказал, куда нужно перенести переговоры по Донбассу
© РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк
С предложением перенести деятельность ТКГ из Белоруссии в другую страну выступил депутат от правящей фракции «Слуга народа» Богдан Яременко.

Он мотивировал свою позицию тем, что переговоры не могут больше проводиться в Минске после того, как «власти применили силу к протестующим».

Идею поддержали и другие депутаты, заявление Яременко почти сразу подписали 11 парламентариев.

Помимо этого представители партий рекомендовали президенту приостановить все формы политического диалога с Минском на высшем уровне.

 