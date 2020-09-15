Белорусская оппозиция говорит о том, что ей дорога независимая Белоруссия, но при этом она постоянно апеллирует к западным структурам. Об этом рассказал политический обозреватель Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру

Прямой эфир с Арменом Гаспаряном: итоги встречи Лукашенко и Путина © Скриншот из видео Украина.ру Валерий Цепкало заявил, что группа зарубежных юристов готовит документы для привлечения Александра Лукашенко к ответственности в международном суде в Гааге. По его словам, сейчас идет сбор свидетельств людей, которые пострадали в первые дни после президентских выборов, когда протесты жестко подавлялись силовиками.

Получается, делает вывод эксперт, что белорусская оппозиция хочет, чтобы над их страну постоянно оказывалось давление извне, что никак не сочетается с идеями о независимом белорусском государстве.

«Даже на таком уровне вы можете судить о политическом интеллекте всех этих людей. Для любого патриота постыдна подобного рода риторика. Беда современной оппозиции на постсоветском пространстве в том, что она не политическая, она твиттерная. Мели, Емеля, твоя неделя», — категоричен Гаспарян.

Что касается самого намерения Цепкало о гаагском суде, подчеркнул политолог, то с таким же успехом он мог бы подготовить документы в «комитет женской бани Могилева», где тоже внимательно рассмотрели бы этот вопрос.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Сейм Литвы в своей резолюции по ситуации в Белоруссии назвал Светлану Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом.

Власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.