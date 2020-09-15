Пока президент США Дональд Трамп будет управлять внешней политикой этой страны, позиция Вашингтона в отношении белорусского кризиса будет довольной сдержанной. Об этом рассказал белорусский политолог Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Дзермант: кого зачистит Лукашенко? Какую позицию на самом деле заняла Москва?

Что касается позиции Киева, считает Дзермант, то несмотря на дружественные отношения между Владимиром Зеленским и Александром Лукашенко, Украина не является самостоятельной страной, и, выполняя указания Запада, пытается обострить отношения с Минском.

Таким образом, страны условного блока «Междуморья» занимают жесткую позицию в отношении Белоруссии, а страны западной Европы принимают ситуацию такой, какая она есть, подытожил специалист.

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Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Сейм Литвы в своей резолюции по ситуации в Белоруссии назвал Светлану Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом.

Власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.