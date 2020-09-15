Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News признал, что хотел отдать приказ об убийстве президента Сирии Башара Асада, однако тогдашний глава Пентагона Джеймс Мэттис убедил его не делать этого

«Я считал его (Асада. — Ред.), конечно, нехорошим человеком. Я думал о том, чтобы попытаться устранить его, если бы мне этого захотелось, но Мэттис был против этого. Мэттис был против большей части подобных вещей», — приводит слова Трампа РИА Новости 15 сентября.

Российское «вмешательство»: от избрания Трампа, к ликвидации США © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Напомним, в январе Трамп принял решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани, шокировав тем самым Пентагон и собственную администрацию.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Сулеймани не останется без отмщения.