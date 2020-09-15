«Я считал его (Асада. — Ред.), конечно, нехорошим человеком. Я думал о том, чтобы попытаться устранить его, если бы мне этого захотелось, но Мэттис был против этого. Мэттис был против большей части подобных вещей», — приводит слова Трампа РИА Новости 15 сентября.
Трамп также отметил, что не испытывает никаких эмоций по этому поводу. «Я мог жить и так, и так», — сказал президент США.
Напомним, в январе Трамп принял решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани, шокировав тем самым Пентагон и собственную администрацию.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Сулеймани не останется без отмщения.