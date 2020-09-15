Кроме Польши и Прибалтики, которые являются сателлитами США, вряд ли еще какая-то страна Европы признает Светлану Тихановскую «избранным президентом Белоруссии». Об этом рассказал белорусский политолог Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Дзермант: кого зачистит Лукашенко? Какую позицию на самом деле заняла Москва?

По его мнению, страны центральной Европы вроде Чехии, Словакии и Венгрии явно не заинтересованы в дипломатическом конфликте с Минском, а Германия, Франция и Италия будут признавать легитимность Александра Лукашенко де-факто, поскольку он контролирует ситуацию в стране.

Дзермант также отметил, что позиция США в этом вопросе пока сдержана, поскольку страну возглавляет Дональд Трамп, однако после президентских выборов позиция Вашингтона может измениться.

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Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Сейм Литвы в своей резолюции по ситуации в Белоруссии назвалТихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом.

Власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.