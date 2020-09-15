После смерти главы Академии Бориса Патона в ведомстве проходит конкурс на замещение должности президента. В списке претендентов пять кандидатов, в том числе химик Владислав Гончарук.
«Я только что закончил писать "Новое объяснение устройства Вселенной — Солнечной системы — планет — Земли", где расшифровал каждый библейский день творения с научной точки зрения. Знаете, сколько лет Земле? 15 тысяч всего лишь, не миллионов, не миллиардов», — сказал ученый.
По словам Гончарука, его версию пока никто не разделяет, и все они ошибаются. В качестве источника этой информации ученый назвал Всевышнего: «Он мне вложил в голову ночью, Бог. Около года назад».
Оттуда же академик почерпнул знание и о строительстве пирамид. По его версии, их построил сам Творец во время Великого Потопа в 9 тысячелетии, когда «в понедельник народ совокуплялся, развращался, а на девятый день Богу это надоело, и он выгнал Адама с Евой».
В понедельник, 14 сентября, другой кандидат на пост президента НАН, а ныне глава Совета Нацбанка 55-летний Богдан Данилишин призвал ученых страны бойкотировать выборы и не допустить «консервации застоя и господства 80-летних старцев».
Данилишин считает, что украинской науке необходимо глубокое реформирование и «омоложение руководящего состава».
По некоторым данным, Борис Патон видел своим преемником 69-летнего вице-президента Академии Анатолия Загороднего. Среди других кандидатов — Богдан Данилишин, Владислав Гончарук, Сергей Комисаренко (77-летний директор Института биохимии) и 70-летний экс-вице-премьер Владимир Семиноженко.