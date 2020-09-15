На пост Национальной академии наук Украины претендует 78-летний доктор химических наук Владислав Гончарук, который в одном из недавних интервью заявил, что голубой планете всего 15 тысяч лет, пишет Vesti.ua 15 сентября

После смерти главы Академии Бориса Патона в ведомстве проходит конкурс на замещение должности президента. В списке претендентов пять кандидатов, в том числе химик Владислав Гончарук.

«Я только что закончил писать "Новое объяснение устройства Вселенной — Солнечной системы — планет — Земли", где расшифровал каждый библейский день творения с научной точки зрения. Знаете, сколько лет Земле? 15 тысяч всего лишь, не миллионов, не миллиардов», — сказал ученый.

На Украине будут награждать медалью имени Бориса Патона © РИА Новости, Владимир Первенцев | Перейти в фотобанк

Оттуда же академик почерпнул знание и о строительстве пирамид. По его версии, их построил сам Творец во время Великого Потопа в 9 тысячелетии, когда «в понедельник народ совокуплялся, развращался, а на девятый день Богу это надоело, и он выгнал Адама с Евой».

В понедельник, 14 сентября, другой кандидат на пост президента НАН, а ныне глава Совета Нацбанка 55-летний Богдан Данилишин призвал ученых страны бойкотировать выборы и не допустить «консервации застоя и господства 80-летних старцев».

Данилишин считает, что украинской науке необходимо глубокое реформирование и «омоложение руководящего состава».

По некоторым данным, Борис Патон видел своим преемником 69-летнего вице-президента Академии Анатолия Загороднего. Среди других кандидатов — Богдан Данилишин, Владислав Гончарук, Сергей Комисаренко (77-летний директор Института биохимии) и 70-летний экс-вице-премьер Владимир Семиноженко.