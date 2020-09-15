Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден должен сдать тест на наркотики, заявил нынешний глава государства Дональд Трамп, добавив, что и сам пройдет такое же исследование. Его слова приводит РИА Новости 15 сентября

Ранее Трамп называл Байдена «сонным Джо» за его невнятные публичные выступления. Однако впоследствии отметил необычное улучшение риторики своего оппонента и предположил, что демократ принимает наркотики.

«Я тоже пройду такой [тест]. Я считаю, что он должен сдать тест на наркотики. Он принимает что-то, что дает ему некоторую ясность. Посмотрите на него. Может, это много кофе, может, это 15 чашек кофе», — сказал Трамп в эфире телеканала Fox News.

Трамп в очередной раз подчеркнул, что на дебатах в ходе праймериз Байден неожиданно стал выступать лучше.

«Что-то было странное, по моему мнению. Я не буду говорить что, но многие считают, что что-то происходит. И так делать нельзя», — добавил Трамп.

От томоса и мовы к стадиону и баночкам: Соцсети обсуждают анализы Порошенко и Зеленского © Facebook, Николай Азаров Владимир Зеленский предложил Петру Порошенко пройти тест на наркотики.

Порошенко сдал анализы на стадионе «Олимпийский» в Киеве, Зеленский — в клинике «Евролаб». Результаты анализов не показали наличия запрещенных веществ.