Ранее Трамп называл Байдена «сонным Джо» за его невнятные публичные выступления. Однако впоследствии отметил необычное улучшение риторики своего оппонента и предположил, что демократ принимает наркотики.
«Я тоже пройду такой [тест]. Я считаю, что он должен сдать тест на наркотики. Он принимает что-то, что дает ему некоторую ясность. Посмотрите на него. Может, это много кофе, может, это 15 чашек кофе», — сказал Трамп в эфире телеканала Fox News.
Трамп в очередной раз подчеркнул, что на дебатах в ходе праймериз Байден неожиданно стал выступать лучше.
«Что-то было странное, по моему мнению. Я не буду говорить что, но многие считают, что что-то происходит. И так делать нельзя», — добавил Трамп.
Ранее на Украине в ходе президентской предвыборной кампании весной 2019 года Владимир Зеленский предложил Петру Порошенко пройти тест на наркотики.
Порошенко сдал анализы на стадионе «Олимпийский» в Киеве, Зеленский — в клинике «Евролаб». Результаты анализов не показали наличия запрещенных веществ.