Внешние управляющие центры предпринимают попытки радикализировать протесты в Белоруссии, но массовых проявлений радикализма и экстремизма по сравнению с первыми тремя днями августа не происходит. Об этом рассказал белорусский политолог Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Дзермант: кого зачистит Лукашенко? Какую позицию на самом деле заняла Москва?

Эксперт отметил, что протестующие пытаются идти к административным зданиям и домам чиновников, они скандируют лозунги, силовики пытаются их разгонять, но ничего криминального не происходит.

«Все-таки призывы внешних сил радикализироваться и начать чуть ли не городскую герилью пока массового отклика не находят. Но нужно понимать, что почва для этого создана, и что такие эксцессы возможны», — указал Дзермант.

Политолог добавил, что белорусские силовики осознают все эти риски и стараются работать на упреждение, к примеру, задерживая за незаконное распространение личных данных силовиков, и угрозы для национальной безопасности пока нет.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Сейм Литвы в своей резолюции по ситуации в Белоруссии назвал Светлану Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом.

Власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.