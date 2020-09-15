В Офисе президента подчеркнули, что президент Зеленский не терпит коррупции в любых ее проявлениях. Кем бы ни был подозреваемый в коррупционных деяниях, антикоррупционные органы могут и должны провести полное расследование всех обстоятельств каждого дела.
«Как часть команды президента Украины Владимира Зеленского считаем такое решение (исключить Юрченко из фракции. — Ред.) уместным и надеемся, что господин Юрченко в полной мере будет сотрудничать с представителями НАБУ и Офиса генпрокурора» — говорится в сообщении.
На днях НАБУ разоблачило на взятке помощника Юрченко, однако его не задержали. По словам нардепа Гео Лероса, помощник взял первые $13 тысяч из $200 тысяч, которые предназначались нардепу Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами.