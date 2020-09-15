Офис президента Украины прокомментировал заявление о выходе из состава фракции «Слуга народа» депутата Александра Юрченко, которого заподозрили в коррупции. Об этом 15 сентября сообщается на сайте Офиса

Венедиктова не собирается заводить дело на «слугу народа» Юрченко © Facebook, Ирина Венедиктова

«Как часть команды президента Украины Владимира Зеленского считаем такое решение (исключить Юрченко из фракции. — Ред.) уместным и надеемся, что господин Юрченко в полной мере будет сотрудничать с представителями НАБУ и Офиса генпрокурора» — говорится в сообщении.

На днях НАБУ разоблачило на взятке помощника Юрченко, однако его не задержали. По словам нардепа Гео Лероса, помощник взял первые $13 тысяч из $200 тысяч, которые предназначались нардепу Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами.