Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал работу комитета Госдумы по информполитике, который не управляет потоком новостей об Украине, Белоруссии, российском оппозиционере Алексее Навальном и актере Михаиле Ефремове. Он заявил об этом в своем Telegram-канале 15 сентября

Жириновский предложил отправить 100 тысяч русских патриотов на «парад дружбы и любви» в Минск © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

«Наше общество поражено четырьмя болезнями — Украина, Белоруссия, Навальный, Ефремов… И куда смотрит думский комитет по информационной политике? Он уже превратился в комитет политической дезориентации! Вот и все вокруг и превращаются в "укро-шизов", "бело-шизов", "ефремо-шизов" и "навально-шизов"», — написал Жириновский.

Накануне, 14 сентября, в Сочи состоялась встреча президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, по итогам которой было принято решение о выделении Минску нового госкредита в размере $1,5 миллиарда. Тем временем в Белоруссии продолжаются протесты, вспыхнувшие там 9 августа после президентских выборов.

Тем временем Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре российской столицы в июне. Суд зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему придется провести почти 8 лет.

Что касается Навального, то сейчас он находится в Германии, куда был доставлен после того, как впал в кому в Омске 20 августа. Российские врачи пришли к выводам, что у блогера нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови, а как следствие — и кому. В Германии же у него выявили якобы отравление «Новичком». При этом Берлин отказался предоставить доказательства и назвать лаборатории, где выявили названное отравляющее вещество. Сейчас оппозиционер планирует возвращаться в Россию.