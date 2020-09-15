Бывший глава Офиса генпрокурора считает, что если в течение года дело не закрыто или не направлено в суд, это значит, что следствие просто «кошмарит» подозреваемого.
Экс-прокурор рассказал: когда доказательств вины нет, производство сразу закрывают. Именно так он объясняет, почему еще будучи в должности отказался подписать подозрение Петру Порошенко, что потом озвучивалось как одна из причин увольнения Рябошапки.
«Дело, в рамках которого я отказался подписывать подозрение, было закрыто той же генеральным прокурором, которая сегодня находится в должности. То есть время показало мою правоту в этой ситуации, хотя руководитель фракции "Слуги народа" публично ставил мне в вину то, что я не захотел подписывать это подозрение», — сказал Рябошапка.
В начале июля на Порошенко было заведено 24 уголовных дела, в сентябре к ним прибавились еще 15.
Такое «безумное» количество, говорит Рябошабка, тоже говорит о «создании преследования». Экс-генпрокурор уверен, что ни одно из открытых производств не приведет к какому-либо результату.