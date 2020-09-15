Экс-генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что уголовные дела, открытые в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко, не приведут ни к каким результатам, а скорее являются «мусорными», что говорит о заинтересованности следствия в процессе, а не в результате, сообщает «Радио НВ» 15 сентября

Бывший глава Офиса генпрокурора считает, что если в течение года дело не закрыто или не направлено в суд, это значит, что следствие просто «кошмарит» подозреваемого.

Экс-прокурор рассказал: когда доказательств вины нет, производство сразу закрывают. Именно так он объясняет, почему еще будучи в должности отказался подписать подозрение Петру Порошенко, что потом озвучивалось как одна из причин увольнения Рябошапки.

«Дело, в рамках которого я отказался подписывать подозрение, было закрыто той же генеральным прокурором, которая сегодня находится в должности. То есть время показало мою правоту в этой ситуации, хотя руководитель фракции "Слуги народа" публично ставил мне в вину то, что я не захотел подписывать это подозрение», — сказал Рябошапка.

СБУ завела 15 новых уголовных дел против Порошенко – адвокат © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Такое «безумное» количество, говорит Рябошабка, тоже говорит о «создании преследования». Экс-генпрокурор уверен, что ни одно из открытых производств не приведет к какому-либо результату.