Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не хочет вмешиваться во внутреннюю политику Белоруссии на фоне ситуации с протестами в стране. Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции в рамках визита в Австрию 15 сентября

«Украина не хочет вмешиваться во внутреннюю политику Беларуси. Так же должны действовать любые страны, о вмешательстве которых мы слышим. Господин [Александр] Лукашенко должен найти те слова, которые он ранее находил со своим народом, и услышать людей, это очень важно», — сказал Зеленский.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.

Несмотря на это, оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, которая набрала около 10%, согласно данным ЦИК.

После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты ее сторонников. При этом сама Тихановская сбежала в Литву.