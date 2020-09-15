Президент Белоруссии Александр Лукашенко должен зачистить «прозападного спрута», который, в частности, проник в ряд ведомств вроде МИДа. Об этом рассказал белорусский политолог Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Дзермант: кого зачистит Лукашенко? Какую позицию на самом деле заняла Москва?

По его мнению, это же касается сферы СМИ, когда тоже предпринимались ряд попыток забастовок, увольнений и несогласий с государственной информационной политикой.

Что касается силовиков, добавил Дзермант, то они показали преданность Лукашенко и просто исполняли свою работу.

А что касается каких-то перегибов со стороны правоохранителей при разгоне протестов, то с этим нужно разобраться, но проводить какую-то тотальную зачистку силового блока было бы неправильно, заключил он.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Сейм Литвы в своей резолюции по ситуации в Белоруссии назвал Светлану Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом.

Власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.