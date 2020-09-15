Президент Украины Владимир Зеленский желает остановить войну в Донбассе только при условии «возвращения территорий». Слова Зеленского прозвучали в Вене на совместном с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом брифинге 15 сентября

«Для нас важно, чтобы не просто закончилась война, а с наименьшими потерями людей, с возвращением наших территорий», — заявил он.

Война и мир в Донбассе: на Украине началось отстранение Зеленского от власти? © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Киев считает Донбасс и Крым «временно оккупированными территориями» Украины.

Крым присоединился к России по результатам референдума в 2014 году, после госпереворота на Украине. Донецкая и Луганская области тогда же проголосовали за независимость от Киева.

Тогда же были образованы Донецкая и Луганская народные республики, против которых незаконный киевский режим развязал гражданскую войну.

Донбасс и перспектива ядерной войны © commons.wikimedia.org, Tech. Sgt. Evelyn Chavez (U.S.A.F.)

Россия неоднократно подчеркивала, что конфликт в Донбассе является внутриукраинским.

Москва выступает за его скорейшее мирное урегулирование.