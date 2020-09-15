«Для нас важно, чтобы не просто закончилась война, а с наименьшими потерями людей, с возвращением наших территорий», — заявил он.

Война и мир в Донбассе: на Украине началось отстранение Зеленского от власти?
Война и мир в Донбассе: на Украине началось отстранение Зеленского от власти?
© РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк
По его словам, прекращение войны на востоке Украины невозможно без очередной встречи лидеров стран «нормандского формата».

Киев считает Донбасс и Крым «временно оккупированными территориями» Украины.

Крым присоединился к России по результатам референдума в 2014 году, после госпереворота на Украине. Донецкая и Луганская области тогда же проголосовали за независимость от Киева.

Тогда же были образованы Донецкая и Луганская народные республики, против которых незаконный киевский режим развязал гражданскую войну.

Донбасс и перспектива ядерной войны
Донбасс и перспектива ядерной войны
© commons.wikimedia.org, Tech. Sgt. Evelyn Chavez (U.S.A.F.)
Киев обвиняет Москву во «вторжении» на Украину, однако войну не объявляет.

Россия неоднократно подчеркивала, что конфликт в Донбассе является внутриукраинским.

Москва выступает за его скорейшее мирное урегулирование.